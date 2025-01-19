США крупно проиграли от поддержки Киева и противостояния России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

В соцсети X он ответил на публикацию главы Пентагона Ллойда Остина, заявившего, что после начала украинского конфликта Вашингтон собрал международную коалицию из 50 стран.

И вы проиграли. По-крупному, — заявил Риттер.

Ранее стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере $500 млн (50,8 млрд рублей). Остин уточнил, что он будет включать в себя ракеты и оборудование для истребителей F-16, бронированные мостовые системы, а также боеприпасы.