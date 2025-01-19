80-90% французов хотели бы отставки президента страны Эммануэля Макрона, однако с учетом особенностей французской политической системы это почти невозможно.

© Газета.Ru

Об этом в разговоре с РИА Новости заявил журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар.

«Проблема в том, что в такой сверхцентрализованной стране, где все решения принимаются в Париже, избавиться от президента с помощью импичмента почти нереально», — сказал он.

Аналитик считает, что отставка Макрона пошла бы на благо Франции, так как «именно из-за его политики страна несет ущерб в разных сферах».

До этого сообщалось, что Макрон обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским развертывание войск западных стран на Украине.

В январе украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут готовиться к завершению политической карьеры после личных встреч с Зеленским.