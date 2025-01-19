Министр нацбезопасности Израиля ушел в отставку

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ушел в отставку в знак протеста против сделки с палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее политик заявил о том, что покинет свой пост, если правительство одобрит соглашение по Газе. Сделку с движением он счел недопустимой, поскольку она якобы «сводит на нет все достижения Израиля».

«Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир объявил о своем уходе из правительства вместе со своими министрами», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что ХАМАС передало Катару и Египту согласие на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными.

ХАМАС передал посредникам список израильских заложников

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани уточнил, что соглашение начнет действовать с 19 января.

Вместе с тем, утром 19 января пресс-служба ЦАХАЛ заявила о начале новой волны ударов по объектам радикалов в секторе Газа на фоне «невыполнения ХАМАС условий сделки о прекращении огня».