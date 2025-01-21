В ХАМАС назвали дату освобождения второй группы заложников

Второй раунд обмена между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС состоится 25 января. Об этом заявили в ХАМАС, передает ТАСС.

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«ХАМАС подтверждает, что второй раунд обмена пленными будет осуществлен в назначенные сроки — в субботу, 25 января», — говорится в документе группировки.

ХАМАС передало представителям Красного Креста трех израильских заложниц

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня. Бои были остановлены в рамках сделки между Израилем и палестинским движением.

В тот же день члены ХАМАС передали представителям Международного движения Красного Креста трех заложниц. В США сообщали, что на следующей неделе группировка освободит еще четырех заложников.

После чего Израиль освободил 90 палестинских заключенных. В первую партию попали 78 жителей Западного берега реки Иордан и 12 жителей Восточного Иерусалима.

Ранее освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС «памятные подарки».