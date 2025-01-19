Герцогиню Сассекскую Меган Маркл обвинили в плохом обращении со своими сотрудниками. Об этом сообщает издание Vanity Fair со ссылкой на инсайдера.

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Бывший коллега Меган Маркл в разговоре с журналистами заявил, что жена принца Гарри в первое время работы вела себя приветливо и доброжелательно. Однако, по словам источника, если сотрудники делали что-то не так, то герцогиня начинала нелестно общаться с ними.

«Это было действительно ужасно. Очень болезненно. Она постоянно играет в шашки — я даже не говорю про шахматы, — но она прекрасно понимает, где кто находится на ее доске. И когда тебя нет на доске, тебя могут в любой момент бросить...» — рассказал инсайдер, который работал с герцогиней над ее медиапроектами.

Источник также отметил, что Меган Маркл сплетничает и специально подрывает авторитет своих коллег. По мнению информатора, жена принца Гарри похожа на подростка из фильма «Дрянные девчонки».

На днях Меган Маркл принесла пожертвования для пострадавших от пожаров в Калифорнии после того, как ее раскритиковали за «хайп на трагедии». Она посетила центр помощи для девочек-подростков в Алтадене, который занимается сбором одежды и косметических и уходовых средств. Жена принца Гарри была замечена с несколькими сумками. Герцогиня Сассекская появилась на публике в черной футболке, легинсах, кроссовках и кепке с буквами L. A. Она также повязала бежевый свитер на шею.