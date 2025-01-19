Избранный президент США Дональд Трамп планирует посетить Китай в первые сто дней президентства. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что Дональд Трамп сказал своим советникам, что планирует посетить Китай после вступления в должность.

Однако в издании рассказали, что избранный американский лидер еще не принял окончательного решения о визите.

Председатель Китая Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает агентство Синьхуа.

В скором времени у президента России Владимира Путина также состоится телефонный разговор с лидером Китая. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина проходила в октябре на саммите БРИКС в Казани. Путин также посещал Китай в мае 2024 года с государственным визитом.

Стало известно, кого Трамп пригласил на инаугурацию

До этого президент России в ходе прямой линии в Гостином дворе рассказал о взаимоотношениях России и Китая. По словам главы государства, товарооборот между странами приблизился к 240 миллиардам долларов. Россия и Китай как страны, наиболее пострадавшие от Второй мировой войны, объединяют усилия для обеспечения мировой стабильности, добавил Путин.