В ХАМАС объяснили задержку с передачей списка заложников

ХАМАС объяснил задержку с передачей Израилю имен освобождаемых заложников «техническими причинами». Это срывает достигнутые договоренности о прекращении огня, сообщает The Times of Israel.

Издание отмечает, что запланированное время прекращения огня уже прошло, но ХАМАС до сих пор не прислал список, включающий имена трех женщин- заложниц, которых должны освободить сегодня, 19 января.

Соглашение о прекращении огня должно было вступить в силу в 8:30 утра.

«Однако ХАМАС до сих пор не подтвердил, какие трое из 97 заложников будут освобождены, утверждая, что задержка с передачей имен вызвана «техническими причинами», — пишет The Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил сегодня утром, что соглашение не будет реализовано, если ХАМАС не выполнит согласованные условия. Военные заявили, что ЦАХАЛ сейчас продолжает наносить удары по сектору Газа.