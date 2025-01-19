Маск обратился с призывом к Европе

Американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск призвал Европу измениться, чтобы не встретить свой конец.

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Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети X.

«У многих людей в Европе либо нет надежды на будущее, либо они считают Европу «плохой»... Повсеместный пессимизм», — описал ситуацию Маск.

До этого Маск опубликовал на своей странице лозунг лидера немецких ультраправых из «Альтернативы для Германии» Алисы Вайдель «Сделаем Европу снова великой».

Маск опубликовал лозунг о великой Европе

«Альтернатива для Германии» выступает за сохранение Евросоюза, но с сокращением роли Германии как главного бенефициара Брюсселя. Партия требует изменения бюджетной политики Евросоюза и допускает выход ФРГ из зоны евро. «АдГ» неоднократно обвиняли в пособничестве неонацизму, антисемитизму и расизму, а молодежное организация партии была признана в Германии экстремистской.