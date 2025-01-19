Нетаньяху озвучил условие для начала прекращения огня в Газе

Прекращение огня в секторе Газа не начнется, пока ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников.

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Об этом в воскресенье, 19 января, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

— Премьер-министр сообщил ЦАХАЛ, что прекращение огня, которое должно вступить в силу в 8:30 утра, не начнется до тех пор, пока Израиль не получит список освобожденных заложников, который ХАМАС обязался предоставить, — сообщили в офисе Нетаньяху, передает издание Reuters.

Режим прекращения огня в палестинском секторе Газа станет действительным в 08:30 по местному времени (09:30 по московскому времени) 19 января, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

В ХАМАС объявили о разрешении всех разногласий с Израилем

Также Министерство иностранных дел Египта сообщило, что израильские власти освободят около 1890 палестинских заключенных на первом этапе прекращения огня.

Как заявили в Корпусе стражей исламской революции, в ближайшее время может произойти срыв соглашения Израиля с ХАМАС о прекращении огня. В организации призвали поддерживать боеготовность, так как возможны новые боевые столкновения.