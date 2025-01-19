Избранный глава Белого дома Дональд Трамп прибыл в Вашингтон, где 20 января состоится церемония его инаугурации. Об этом сообщает телеканал CBS News.

© Газета.Ru

По информации телеканала, Трамп приехал с супругой Меланией и младшим сыном Бэрроном.

«Трамп приехал в Вашингтон 18 января, чтобы дать начало мероприятиям, посвященным его инаугурации», — отмечает CBS News.

Телеканал уточняет, что самолет избранного президента приземлился в вашингтонском аэропорту вечером в субботу. Сразу после этого Трамп с семьей отправился в свой гольф-клуб. Там состоялся торжественный ужин и запуск фейерверка.

CBS News добавляет, что 19 января Трамп будет участвовать в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище. После этого он отправится на демонстрацию на спортивную арену Capital One.

Названы последствия переноса инаугурации Трампа в закрытую ротонду Капитолия

19 января также политик, как ожидается, проведет демонстрацию в свою поддержку. Мероприятие должно пройти на площадке спортивной арены Capital One в центре Вашингтона. Там в том числе запланированы выступления предпринимателя Илона Маска.

Накануне стало известно, что Трамп с начала ноября 2024 года собрал более $150 млн на свою инаугурацию.