Стало известно о визитах богатейших людей мира в поместье Трампа

Шесть из десяти богатейших людей мира посетили поместье избранного президента США Дональда Трампа после выборов. Об этом сообщает Bloomberg.

С ноября 2024 года глава американской компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марк Цукерберг, основатель Google Сергей Брин, основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс, глава Space X Илон Маск и основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон прибыли в аэропорт Южной Флориды Палм-Бич 25 раз. Отмечается, что до этого на всех шестерых приходилось только десять поездок к Трампу в год.

«Находящийся поблизости частный клуб Дональда Трампа в Палм-Бич — Мар-а-Лаго — стал новым центром власти, поскольку там избранный президент радостно принимает титанов промышленности перед своим вторым сроком», — говорится в статье.

Кроме того, поместье Трампа посещали и другие крупные предприниматели, в том числе братья-миллиардеры Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, а также самая богатая женщина Австралии Джина Райнхарт.

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Ранее Билл Гейтс обсудил с избранным президентом США проблемы глобального здравоохранения. По его словам, «долгий и на самом деле довольно увлекательный ужин» состоялся около двух недель назад. Встреча длилась около трех часов.