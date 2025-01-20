Премьер Гренландии не верит, что остров может быть полностью независимым

Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде во время дискуссии на телеканале TV2 заявил, что остров не сможет стать полностью независимым от Дании.

Эгеде пояснил, что полная независимость невозможна, когда Гренландия и Дания связаны торговлей.

«Я уверен, что связи между двумя странами сохранятся. У многих семей есть постоянные контакты. Но это не должно быть отправной точкой», — сказал Эгеде.

В США оценили стоимость покупки Гренландии

Министр финансов острова Эрик Йенсен возразил, что Гренландия может «стоять на своих ногах», в то время как сейчас ее доходы уходят в Данию.

Вопрос о независимости острова от Дании начал обсуждаться после того, как интерес к Гренландии проявил следующий американский президент Дональд Трамп. Присоединить Гренландию к США он мечтает с 2019 года. Тогда он впервые заявил о желании купить остров, формально принадлежащий Дании. Ему отказали, однако уже в декабре 2024-го республиканец вновь поднял этот вопрос.

По словам политика, «владение и контроль над Гренландией» необходимо для «свободы во всем мире». Власти Дании и руководство острова ответили довольно жестко, добавив, что территория не продается. Трамп продолжил напирать и добавил, что Дания как союзница США должна уступить остров, а его жители получат «существенные преимущества, если и когда» он станет частью Соединенных Штатов. Власти Дании в ответ изменили королевский герб. С него убрали три короны и добавили гербы Гренландии и Фарерских островов.

Ранее в Гренландии заявили, что Дания не имеет прав на остров.