Генерал Бундесвера Андре Бодеманн заявил, что между ФРГ и Россией формально нет состояния войны, однако на практике мир уже давно отсутствует и Германия играет ключевую роль в конфликте.

В интервью «РИА Новости» генерал Бундесвера Андре Бодеманн отметил, что между Россией и Германией уже нет мира, хотя формально они не находятся в состоянии войны.

Бодеманн подчеркнул, что геостратегическое положение Германии в центре Европы обязывает ее занимать ключевую позицию в случае гипотетического военного конфликта с Россией.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал-майор ФРГ Кристиан Фройдинг отметил, что запасы российских вооружений продолжают увеличиваться, и подчеркнул отсутствие уверенности в намерениях России начать войну. Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера.