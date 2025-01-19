Число жертв столкновений повстанцев в Колумбии приблизилось к 60

В результате столкновений вооруженных группировок в северной Колумбии погибли уже 58 человек.

По информации издания Tiempo, военизированные группировки столкнулись в регионе Кататумбо на севере страны. Конфликт произошел между бывшими повстанцами «Революционных вооруженных сил Колумбии» (РВСК/FARC) и членами «Армии национального освобождения» (АНО/ELN). Стычки зафиксированы в департаменте Северный Сантандер, где расположен регион Кататумба.

Местный омбудсмен Ирис Марин Ортис сообщила, что между повстанцами произошло вооруженное столкновение.

«По последним данным, в результате столкновений между местными военизированными организации погибли 58 человек», - приводит СМИ информацию колумбийских правоохранительных органов.

На протяжении многих лет в Колумбии местные военизированные группировки находятся в состоянии конфликта. За это время свыше 260 тысяч человек скончались и еще миллионы жителей вынужденно покинули дома.

Колумбийские власти и вооруженные группировки в 2016 году подписали мирное соглашение после долгих переговоров о мире. Также важно отметить, что РВСК («Революционные вооруженные силы Колумбии»/FARC) насчитывали до 20 тысяч бойцов.