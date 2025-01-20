Избранный президент США Дональд Трамп собрал рекордные 250 млн долларов на свою инаугурацию, среди спонсоров оказались крупные технологические компании, такие как Meta, Apple и Microsoft, а также игроки криптовалютной индустрии.

Трамп собрал рекордную сумму в 250 млн долларов на свою инаугурацию, сообщает ABC. Эти средства были аккумулированы инаугурационным комитетом Трампа и вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса, а также крупными организациями по сбору средств, передает ТАСС.

Для сравнения, на предыдущую инаугурацию Трампа в 2017 году было собрано 107 млн долларов.

По данным телекомпании, значительная часть финансирования поступила от крупных технологических компаний, таких как Meta (признана в России экстремистской), Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI и Uber. Эти компании планируют присутствовать на мероприятии в Вашингтоне 20 января.

Крупные игроки криптовалютной индустрии также внесли вклад: Ripple вложила 5 млн долларов, Robinhood – 2 млн долларов, Coinbase – 1 млн долларов. Эти средства позволят провести инаугурацию на высоком уровне и привлечь внимание общественности к мероприятию.

Ранее сообщалось, что инаугурационный комитет Дональда Трампа с ноября собрал более 150 млн долларов, включая пожертвования от крупных компаний, таких как Microsoft и Google.

Трамп перенес церемонию инаугурации в Ротонду Капитолия из-за ожидаемых морозов в Вашингтоне, что стало неожиданностью для организаторов.

Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова Владимира Зеленского об отказе посетить инаугурацию Дональда Трампа, сославшись на дела дома.