Трамп собрал рекордные 250 млн долларов на инаугурацию
Избранный президент США Дональд Трамп собрал рекордные 250 млн долларов на свою инаугурацию, среди спонсоров оказались крупные технологические компании, такие как Meta, Apple и Microsoft, а также игроки криптовалютной индустрии.
Трамп собрал рекордную сумму в 250 млн долларов на свою инаугурацию, сообщает ABC. Эти средства были аккумулированы инаугурационным комитетом Трампа и вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса, а также крупными организациями по сбору средств, передает ТАСС.
Для сравнения, на предыдущую инаугурацию Трампа в 2017 году было собрано 107 млн долларов.
По данным телекомпании, значительная часть финансирования поступила от крупных технологических компаний, таких как Meta (признана в России экстремистской), Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI и Uber. Эти компании планируют присутствовать на мероприятии в Вашингтоне 20 января.
Крупные игроки криптовалютной индустрии также внесли вклад: Ripple вложила 5 млн долларов, Robinhood – 2 млн долларов, Coinbase – 1 млн долларов. Эти средства позволят провести инаугурацию на высоком уровне и привлечь внимание общественности к мероприятию.
Ранее сообщалось, что инаугурационный комитет Дональда Трампа с ноября собрал более 150 млн долларов, включая пожертвования от крупных компаний, таких как Microsoft и Google.
Трамп перенес церемонию инаугурации в Ротонду Капитолия из-за ожидаемых морозов в Вашингтоне, что стало неожиданностью для организаторов.
Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова Владимира Зеленского об отказе посетить инаугурацию Дональда Трампа, сославшись на дела дома.