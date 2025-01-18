Офис генпрокурора Украины предъявил обвинения в госизмене экс-депутату Рады

Офис украинского генпрокурора предъявил обвинения в госизмене депутату Верховной рады VII-IX созывов, который состоял в «Партии регионов» и «Оппозиционном блоке».

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Имя подозреваемого не раскрывается. На Украине СМИ предполагают, что фигурантом дела может быть экс-депутат Вадим Новинский.

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Ранее бывший начальник отдела пограничного отряда в Волынской области Игорь Кадаев, приговорённый на Украине к 15 годам лишения свободы за госизмену, попросил передать его в рамках обмена в Россию.