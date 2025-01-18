В Вашингтоне тысячи человек вышли на протест против Трампа
Тысячи участников протеста против политики Дональда Трампа собрались в центре Вашингтона.
Об этом пишет РИА Новости.
По информации агентства, митингующие держат в руках антивоенные плакаты. Участники протеста принесли с собой таблички с надписями «Остановите Трампа», «Свободу Палестине» и «Планета выше Пентагона».
Протест в данный момент проходит мирно. Столкновения с правоохранителями не зафиксированы.
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Ранее активисты из экологического движения Just Stop Oil облили оранжевой краской здание посольства США в Лондоне в знак протеста против победы Дональда Трампа на президентских выборах.