В Вашингтоне тысячи человек вышли на протест против Трампа

Тысячи участников протеста против политики Дональда Трампа собрались в центре Вашингтона.

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Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, митингующие держат в руках антивоенные плакаты. Участники протеста принесли с собой таблички с надписями «Остановите Трампа», «Свободу Палестине» и «Планета выше Пентагона».

Протест в данный момент проходит мирно. Столкновения с правоохранителями не зафиксированы.

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