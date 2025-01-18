СМИ сообщили об угрозе экологической катастрофы в Гренландии

Издание Politico сообщило, что США могут столкнуться с экологическими проблемами из-за заброшенной военной базы подо льдами Гренландии, если страна попытается присоединить остров.

Издание Politico предупредило о возможных экологических последствиях для США в случае присоединения Гренландии. Под льдами острова на глубине 30 метров находится заброшенная военная база Camp Century, построенная в 1959 году. База, работавшая на ядерном реакторе, была заброшена в 1967 году, но оставила после себя радиоактивные отходы, передает РИА «Новости».

«США унаследуют экологическую дилемму, если они заявят права на этот крупный арктический остров», – говорится в сообщении.

База Camp Century может стать источником загрязнения окружающей среды. Таяние льдов может вынести токсичные отходы в океан, или ледяной массив, в котором погребена база, может отколоться. Politico отмечает, что подобные события маловероятны в текущем столетии, но глобальное потепление меняет прогнозы. Гренландские власти выразили обеспокоенность возможным загрязнением экосистемы острова.

Депутат Пипалук Линге заявила, что гренландцы обеспокоены влиянием заброшенных американских баз.

«Есть много мест, где США оставили тонны мусора», – отметила Линге.

База Camp Century, по данным издания, служила «сверхсекретным объектом» для испытания возможности запуска ядерных ракет из Арктики.

Трамп ранее заявлял о стратегической важности Гренландии для США. Однако гренландские власти отказались обсуждать возможность продажи острова, подчеркивая его автономный статус в составе королевства Дания. Трамп в 2024 году назвал владение Гренландией «абсолютной необходимостью».

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Ранее председатель оппозиционной партии Гренландии Пеле Броберг заявил, что мировые державы стремятся завоевать остров ради его природных ресурсов, не учитывая мнение местных жителей.

Гренландия не стремится стать частью Соединенных Штатов, но открыта для делового сотрудничества, подчеркнула министр Наая Натаниэльсен.

Между тем премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что избранный президент США Дональд Трамп не отказался от претензий на контроль над Гренландией и продолжает угрожать Дании торговой войной.