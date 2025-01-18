Эрдоган заявил о срыве планов по разделу Сирии на три части

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Сирию хотели разделить на три части, однако эти планы удалось сорвать. Его слова передаёт РИА Новости.

«Был предотвращён план по разделению Сирии на три части», — сказал президент.

Эрдоган при этом не стал рассказывать о том, у каких стран или конкретных политиков были подобные планы.

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Ранее Эрдоган призвал находящиеся на территории Сирии группировки боевиков перестать заниматься террористической деятельностью и объявить о роспуске.

Власти Турции и Сирии планируют крупномасштабную военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет газета Hürriyet.