Названы последствия изменения места инаугурации Трампа

Решение избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о переносе церемонии инаугурации с открытой площадки западного фасада Капитолия в закрытую ротонду привел к потере большинства пригласительных билетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сената США.

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Ранее Трамп сообщил, что распорядился перенести инаугурацию в помещение из-за холодов, основная часть мероприятия пройдет в ротонде Капитолия.

«60-я церемония инаугурации пройдет в ротонде Капитолия США. Мы искренне сожалеем, что из-за неблагоприятных погодных условий большинство гостей с билетами не смогут лично присутствовать на церемонии», — отметили в пресс-службе.

В Сенате уточнили, что доступ в ротонду получат только журналисты пресс-пула, которые и будут освещать церемонию приведения Трампа к присяге. Остальные корреспонденты пройти в ротонду не смогут.

По данным агентства, 20 января в Вашингтоне ожидается от -2° до -7°, вечером возможно до -12°.

Стало известно, кого Трамп пригласил на инаугурацию

Напомним, что ранее инаугурация президента проводилась в помещении в 1985 году, когда президент Рональд Рейган вступил в должность на свой второй срок.

«История — это лента, которая всегда разворачивается. История — это путешествие. И продолжая наше путешествие, мы думаем о тех, кто путешествовал до нас. Мы снова стоим у ступеней этого символа нашей демократии — ну, мы бы стояли у ступеней, если бы не стало так холодно. Теперь мы стоим внутри этого символа нашей демократии», — сказал Рейган во время своей второй инаугурационной речи.

На его инаугурации выступили The Beach Boys, Фрэнк Синатра и Донна Саммер.