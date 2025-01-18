Турция заявила о готовности выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной

Турция все еще готова стать посредником при урегулировании конфликта между Россией и Украиной, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. Об этом он заявил по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, трансляция которых опубликована в соцсети Х (бывший Twitter).

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Фидан отметил, что Турция с первых дней начала конфликта на Украине выступала за необходимость его мирного урегулирования и поддерживала все инициативы для достижения устойчивого и справедливого мира.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что в этих инициативах должны принимать участие обе стороны. Как и прежде, мы выражаем готовность взять на себя роль посредников, когда появятся соответствующие условия», — подчеркнул глава МИД Турции.

Ранее геополитический эксперт, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен озвучил главное условие успешных переговоров избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. По его мнению, для этого первый должен понять, что Россия победила на Украине, и Западу следует считаться с этим фактом.