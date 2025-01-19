Экс-министра финансов ФРГ назвали «королем клоунов»

Активисты с клоунскими носами прервали выступление экс-министра финансов Германии и главы Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера в Баварии. Об этом сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что протестующие подняли баннеры с надписью «король клоунов». Однако чиновник отреагировал на акцию спокойно: он попросил участников поднять баннеры выше, и подчеркнул, что отнесется к их просьбам серьезно, если они смогут продержать плакаты до конца его выступления.

Ранее сообщалось, что выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европарламенте попытался сорвать левый активист, член молодежного крыла венгерской партии «Демократическая коалиция» Мартон Гекички.