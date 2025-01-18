МИД Египта: Израиль освободит более 1890 заключенных-палестинцев в обмен на 33 заложников

В рамках первого этапа прекращения огня Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных в обмен на 33 израильских заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел Египта.

Израиль освободит более 1890 заключенных в обмен на 33 заложников
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Отмечается, что первый этап прекращения огня продлится 42 дня.

До этого МИД Катара сообщило, что прекращение огня в Секторе Газа начнется 19 января в 8:30 по местному времени (9:30 по московскому времени).

ХАМАС и Израиль смогли прийти к договоренности при посредничестве США, Египта и Катара. Первый этап соглашения продлится 42 дня. За это время планируется освободить 33 израильских заложника.

Сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а в ходе третьего родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.

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