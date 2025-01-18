Меган Маркл предложили написать книгу после развода с принцем Гарри

Несколько лет назад герцогине Сассекской, бывшей актрисе Меган Маркл предложили издать книгу в случае развода. Об этом сообщило издание Vanity Fair в большой статье о жизни Меган и ее мужа — британского принца Гарри.

Источники рассказали изданию, что рукопись должна была касаться не развода с бывшим мужем, продюсером Тревором Энгельсоном, а расставания с принцем Гарри, если таковое произойдет, и освещать события после разрыва отношений.

Друзья Меган опровергли эти утверждения.

«Если бы это хоть в какой-то степени было правдой, к ней бы обратились», — цитирует знакомого Меган Маркл Daily Mail.

Слухи о расставании пары стали ходить в 2024 году, когда Гарри стали видеть на публичных мероприятиях без жены.

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Накануне сообщалось, что Меган Маркл осталась без работы из-за пожаров в Голливуде.

В 2024 году стало известно, что Меган Маркл планирует перезапустить свою карьеру в Голливуде.