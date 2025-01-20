Вагенкнехт призвала не позволять Трампу шантажировать Германию

Германия не должна позволять США при Дональде Трампе себя шантажировать, но Берлину следует проводить самостоятельную политику и для начала отказаться от размещения американских ракет на своей территории.

Об этом говорится в комментарии лидера партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сары Вагенкнехт для новостного портала t-online.

"Мы не должны позволять Трампу себя шантажировать. Германия нуждается в самостоятельной политике", - подчеркнула Вагенкнехт. "Мы должны понять, что наши интересы отличаются от американских и что правительство ФРГ, которое по-прежнему в слепой вассальной верности следует предписаниям из Вашингтона, наносит вред Германии", - считает она.

Вагенкнехт указала на непредсказуемость Трампа и напомнила о том, что ранее он не исключил решения вопросов о Панамском канале и Гренландии военным путем.

"И таможенные планы Трампа направлены не в последнюю очередь против нас", - заметила лидер BSW.

Санкции - программа стимулирования экономики США

"То же самое касается и экономических санкций. Они являются программой стимулирования экономики США и "убийцей" для европейской промышленности", - продолжала Вагенкнехт. "Мы заменили зависимость от российского газа зависимостью от гораздо более дорогого газа из США", - считает она.

При этом, по ее мнению, "в отличие от россиян американцы являются экономическими конкурентами" Германии.

"Они вообще не заинтересованы снабжать нас энергоресурсами по более выгодным ценам", - указала политик, призвав власти ФРГ вернуться поставкам сырья и энергоносителей, руководствуясь критерием более низких цен.

ФРГ нужна самостоятельная политика

Вагенкнехт также заявила, что Трамп, требуя от союзников повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП, втягивает Германию в новую гонку вооружений.

"Пять процентов - это были бы 225 млрд евро в год - почти половина госбюджета", - напомнила она. "Конечно, необходимо соответствующее оснащение Бундесвера, но такие цели наращивания вооружений - это сумасшествие", - полагает лидер BSW.

При этом госбюджет Германии сейчас составляет менее 500 млрд евро, ее ВВП в 2023 году, по некоторым оценкам, составлял около 4,2 трлн евро.

Посол Германии в США раскритиковал планы Трампа

"В этой связи будущее правительство ФРГ должно отказаться от обещанного [канцлером Олафом] Шольцем размещения американских ракет малой и средней дальности, о применении которых сможет принимать решение Дональд Трамп. Это было бы первым смелым сигналом о суверенитете", - подытожила лидер BSW.

10 июля прошлого года было обнародовано совместное заявление США и ФРГ, в котором сказано, что Вашингтон начнет с 2026 года размещать на германской территории новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе. Российская сторона заявила, что подобные планы Вашингтона повышают вероятность гонки ракетных вооружений и могут привести к неконтролируемой эскалации.