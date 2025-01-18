Бербок прокомментировала резонансное фото с Шольцем

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок рассказала, что обсуждала вопросы текущей повестки с министром по особым поручениям Вольфганом Шмидтом. Она добавила, что не видела, что происходит за ее спиной, пишет ZDF.

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Ранее в СМИ широко распространился снимок, на котором Бербок якобы спешно покидает зал заседаний. За ее спиной канцлер ФРГ Олаф Шольц протягивает к ней руку с тем, чтобы остановить.

Журналисты предположили, что министр покинула зал в связи с тем, что обиделась на блокировку военной помощи Украине со стороны Шольца.

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Вместе с тем, отметила глава МИД, есть кадры с другого ракурса. На них она спокойно беседует с коллегой и никуда не торопится.

«Для времени, в котором мы живем, более символично то, что выборочные кадры предполагают нечто, чего на самом деле не происходит», — пояснила Бербок.

Ранее министр раскритиковала канцлера за мнимое нежелание помочь Украине. Она заметила, что некоторые политики ставят под угрозу мир в Европе ради «быстрой победы на выборах».