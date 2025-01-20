Финансовая помощь США, выделенная для поддержки Украины, потрачена впустую из-за создания нового уклада мира на фоне военных успехов российской стороны. Об этом в интервью РИА Новости заявил лидер турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек.

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«Мир на Украине прежде всего нужен самим США. Так как конфликт на Украине привел к тому, что санкции, введенные в отношении России, сыграли против интересов самих США. США перед сложной экономической ситуацией, имеются долги. Это признают ведущие мировые экономисты», — заявил он.

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По словам политика, Соединенные Штаты находятся в экономическом кризисе. Главной причиной этого является желание американской стороны доминировать на мировой арене. Он отметил, что экономический центр сдвинулся в сторону Евразии. Перинчек подчеркнул, что США на данный момент не могут стать «жандармами мира».

До этого канцлер Германии Олаф Шольц выразил сомнение в том, что до досрочных парламентских выборов в стране, назначенных на 23 февраля, удастся принять решение о выделении Киеву дополнительного военного пакета на сумму €3 млрд.

Позже украинская журналистка Диана Панченко призвала немецкие власти проверить, куда ушли переданные Европой Украине деньги. По ее словам, после проверки немецкая сторона захочет ввести санкции против украинского лидера Владимира Зеленского.

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