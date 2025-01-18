Сына Порошенко* объявили уклонистом на Украине

Алексей Порошенко, сын экс-президента Украины Петра Порошенко*, признан уклонистом и оштрафован. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Издание пишет, что о штрафе стало известно из постановления о правонарушении. В нем говорится, что Порошенко-младший не явился без уважительных причин в Печерский ТЦК.

«Алексея Порошенко признали виновным в неявке за военной повесткой. Теперь он должен заплатить 25 500 гривен штрафа», — сообщает «Страна».

Если он проигнорирует штраф и не заплатит в течение 15 суток, сумма вырастет в два раза и составит 51 тысячу гривен (около 120 тыс. рублей).

Ранее СМИ сообщали, что сын экс-президента* объявлен в розыск из-за неявки по повестке в военкомат (ТЦК).

Порошенко-младшему 39-лет, он бывший депутат, имеет воинское звание лейтенанта запаса. СМИ пишут, что сейчас он «живет преимущественно за границей».

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.