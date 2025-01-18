Орбан заявил о риске энергетического кризиса из-за действий Украины и США

Действия Украины и США угрожают Европейскому союзу (ЕС) энергокризисом. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит ТАСС.

По словам политика, риск кризиса он видит в остановке транзита газа через территорию Украины, а также в санкциях США против российских энергетических компаний. Перечисленные события он назвал тревожными для ЕС.

«Европа стремительно приближается к новому энергетическому кризису», — подытожил Орбан.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев не планирует возобновлять транзит российского газа в Европу, об этой позиции было неоднократно объявлено, и менять ее украинские власти не планируют. В свою очередь, в России заявили об отсутствии предпосылок для возобновления поставок газа в ЕС.