Украинские беженцы должны быть немедленно высланы из ФРГ. С таким призывом выступила глава фракции «Альтернативы для Германии» (АДГ) в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер.

Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung, в ходе заседания фракции Эбнер-Штайнер указала, что АдГ выступает за «комплексную ремиграцию», призванную предотвратить наводнение страны «получателями пособий», которые не хотят интегрироваться.

«По её представлению, все украинские военные беженцы также должны покинуть страну — причём немедленно», — указывается в публикации.

Делегаты съезда АдГ отказались осуждать РФ за участие в конфликте на Украине

Ранее газета El País сообщила, что Киев поддерживает страны ЕС в сокращении помощи беженцам с Украины.