SZ: депутат Баварии Эбнер-Штайнер призвала выслать украинских беженцев из ФРГ

Украинские беженцы должны быть немедленно высланы из ФРГ. С таким призывом выступила глава фракции «Альтернативы для Германии» (АДГ) в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер.

В АДГ предложили выслать всех украинских беженцев из ФРГ
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Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung, в ходе заседания фракции Эбнер-Штайнер указала, что АдГ выступает за «комплексную ремиграцию», призванную предотвратить наводнение страны «получателями пособий», которые не хотят интегрироваться.

«По её представлению, все украинские военные беженцы также должны покинуть страну — причём немедленно», — указывается в публикации.

Делегаты съезда АдГ отказались осуждать РФ за участие в конфликте на Украине

Ранее газета El País сообщила, что Киев поддерживает страны ЕС в сокращении помощи беженцам с Украины.

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