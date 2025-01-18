В Эстонии оценили идею закрытия границы с Россией

Идея закрытия границы между Эстонией и Россией неразумна из-за больших издержек для общества. Об этом телерадиокомпании ERR заявил глава Министерства внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс.

"Вопрос только в том, сможет ли закрытие границы заставить русских передумать? Нет, не заставит. Может ли закрытие границы привести к еще большему натиску мигрантов, как в Польше или какой-нибудь другой стране? Мы не знаем. Но если это произойдет, мы должны учитывать, что нам потребуется тратить на это ресурсы безопасности", — сказал министр.

Ляэнеметс добавил, что Таллин уже имеет план на случай необходимости закрытия границы с Россией.

В Эстонии вынудили россиян ждать перехода границы на холоде по несколько дней

14 января оппозиционная партия Isamaa предложила закрыть границу Эстонии с Россией. Лидер партии Урмас Рейнсалу обосновал законопроект несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, РФ организовала против республики и ее союзников.

15 января начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД балтийской республики Янек Мяги заявил, что министерство не видит причин для закрытия пограничных пунктов на границе республики с Российской Федерацией. По его словам, ведомство основывается на оценке угроз.