Илон Маск предупредил о риске вымирания человечества

Американский бизнесмен Илон Маск предрек вымирание человечества в случае, если люди перестанут заводить детей. Об этом миллиардер заявил на своей странице в соцсети X.

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«Если мы перестанем рожать детей, человечества больше не будет», — написал он в ответ на исследование, представленное в журнале Lancet.

Согласно их прогнозам, коэффициент фертильности к концу столетия резко снизится по всему миру.

«Абсолютная катастрофа». Маск — о ситуации с рождаемостью в США

Ранее Маск заявил, что ФРГ и Европа находятся на грани исчезновения из-за низкого уровня рождаемости. Так он прокомментировал слова бывшего сотрудника Госдепа Майка Бенца о том, что НАТО будет до последнего препятствовать попыткам политических перемен в Германии.