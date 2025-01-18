Орбан, Сийярто и Вучич обсудят поставки российского газа в обход санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр иностранных дел Петер Сийярто прибыли в Белград для переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем. Основной темой встречи стала энергетическая безопасность и поиск путей сотрудничества в условиях геополитических вызовов, включая обсуждение поставок российского газа.

«Вместе с [первым вице-премьером, министром финансов Сербии] Синишей Мали мы обсуждаем текущие геополитические и региональные вопросы, а также укрепление сотрудничества между нашими двумя странами с целью поиска решений новых вызовов», — отметил Вучич на своей странице в соцсети Instagram (Принадлежит компании Meta, запрещена в РФ).

Уточняется, что в центре внимания находятся реализация инфраструктурных проектов и обеспечение энергетической безопасности, принимая во внимание стратегическое значение наших стран как основных энергетических коридоров в данном регионе.

10 января США объявили о введении новых санкций в отношении крупных российских нефтяных компаний и танкерного флота. Санкции затрагивают такие компании, как «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», их филиалы, а также 183 нефтяных танкера и множество трейдеров, занимающихся российской нефтью.

Ранее Петер Сийярто указал на серьезность последствий нового пакета санкций США, введенного против России, для Центральной Европы. Он также выразил обеспокоенность по поводу возможного уменьшения объемов поставок нефти и газа, что может привести к значительному росту цен на топливо. В связи с этим он анонсировал планы о проведении скорых консультаций с региональными партнерами для разработки стратегий, направленных на минимизацию воздействия американских энергетических санкций на энергетическую безопасность Центральной Европы.

*Соцсеть Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ