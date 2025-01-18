В Тегеране расстреляли судей Верховного суда

В Тегеране возле Верховного суда Ирана произошла стрельба. Двое судей погибли, один тяжело ранен, пишет IRNA.

Инцидент произошел в субботу, 18 января. По предварительным данным, злоумышленник после акции застрелился.

Убитые судьи — Мохаммад Мокисех и Али Разини — специализировались на преступлениях, которые направлены против национальной безопасности, связаны со шпионажем и терроризмом.

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Раненый судья был экстренно госпитализирован, врачи пытаются спасти его жизнь.

Власти начали масштабное расследование, чтобы определить мотивы нападения.