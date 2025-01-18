Болтон: Трамп хочет завершения конфликта на Украине

Дональд Трамп, который 20 января должен вступить в должность президента США, хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине, однако сами условия завершения этого конфликта его интересуют мало. Такое мнение в интервью японскому общественному телевидению выразил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

"Трамп хочет завершить войну как можно скорее после вступления в должность, и его не особо волнует, на каких условиях это будет достигнуто. Он просто хочет покончить с этим [вопросом] - и для Украины это плохие новости", - отметил он. Болтон также выразил мнение о том, что Россия может быть заинтересована в достижении соглашения о прекращения огня и определения разграничительных линий на основе текущей ситуации на фронте. "И чем дольше это прекращение огня будет длиться - тем больше вероятность того, что эти линии станут новой границей между Россией и Украиной", - добавил экс-советник Трампа по национальной безопасности.

7 января Трамп допустил, что урегулирование конфликта на Украине может занять больше 24 часов, о которых он заявлял в ходе избирательной кампании. Так, он указал на стремление провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по теме украинского кризиса гораздо раньше, чем через полгода после инаугурации. Спецпосланник по Украине в администрации избранного американского лидера Кит Келлог сообщил, что хотел бы уложиться в 100-дневный срок.

Путин ранее назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций в отношении Москвы и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.