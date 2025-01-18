Украинский депутат оценил слова Орбана об антироссийских санкциях

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европейскому союзу (ЕС) пора "выкинуть в окно" антироссийские санкции и наладить отношения с РФ, является плохим знаком для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Полностью согласен. Мир меняется, и нужно успеть быть не Зеленским", — подчеркнул парламентарий.

17 января глава венгерского правительства выступил в эфире радиостанции Kossuth и заявил, что после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в мире начнется новая эпоха. По словам Орбана, в связи с этим руководству ЕС пора "выкинуть в окно" антироссийские санкции и начать развивать отношения с РФ без подобных рестрикций.

Орбан призвал Евросоюз «выкинуть санкции в окно»

Впоследствии ситуацию прокомментировал министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что было бы отлично, если бы Венгрии удалось добиться отмены введенных региональным содружеством антироссийских санкций. При этом Москва готова к любому развитию событий, добавил глава профильного ведомства.