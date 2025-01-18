Зеленский нагрубил премьеру Словакии Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский высмеял предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о встрече, заявив, что тот постоянно пропускает пункты своего назначения. Об этом украинский лидер сказал в интервью американскому агентству Bloomberg.

17 января Фицо предложил Зеленскому встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

На это предложение Зеленский ответил в интервью агентству, что не может ничего планировать с Фицо, поскольку словацкий лидер "может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи".

По словам Зеленского, на Украине не знает, кто покупает билеты для Фицо, так тот "постоянно пропускает пункты назначения".

Фицо возмутился приглашением Зеленского в Киев

До этого, 13 января, Зеленский в своем Telegram-канале ответил премьеру Словакии на предложение провести встречу, чтобы обсудить транзит газа шестью словами:

"Ок. Приезжай в Киев в пятницу". В свою очередь вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил, что подобное предложение выглядело так, будто Зеленский "позвал выпить пива".