Блинкен раскритиковал предстоящие президентские выборы в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии будут несвободными и несправедливыми. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

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«Выборы президента Белоруссии не могут быть свободными и справедливыми», — заявил он.

По словам Блинкена, причина этого заключается в «текущей обстановке» в стране.

Блинкен заявил, что еще не видел большего числа сложных проблем для США

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

7 января спикер сейма Литвы Саулюс Сквернялис заранее объявил предстоящие выборы президента Белоруссии недействительными. В этот же день белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что лучше такая диктатура, как в Белоруссии, чем такая демократия, как на Украине.

Ранее Лукашенко ответил, почему не участвует в предвыборных дебатах.