На Западе обратили внимание на попытки Зеленского подражать Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский начал подражать избранному американскому лидеру Дональду Трампу. На это обратила внимание газета Le Monde.

На Западе обратили внимание на попытки Зеленского подражать Трампу
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В качестве примера издание приводит поведение Зеленского на интервью блогеру Лексу Фридману, в ходе которого политик неоднократно нецензурно выражался.

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«Ругаясь и выказывая лесть, он доходит до того, что копирует структуру своих предложений, когда выражает свои мысли на английском языке», — отмечается в статье.

Как указывает газета, украинский лидер начал «говорить на языке Трампа» после победы республиканца на выборах. Так, когда Зеленский поздравлял избранного президента, он отметил, что ценит его подход к «миру через силу». Отмечается, что данная формулировка заимствована у республиканцев.

Во время интервью Фридману Зеленский несколько раз использовал ненормативную лексику, комментируя действия западных стран и российского президента Владимира Путина. Кроме того, глава государства рассказал о презрении к России и всему русскому народу.

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