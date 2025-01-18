На Западе обратили внимание на попытки Зеленского подражать Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский начал подражать избранному американскому лидеру Дональду Трампу. На это обратила внимание газета Le Monde.

В качестве примера издание приводит поведение Зеленского на интервью блогеру Лексу Фридману, в ходе которого политик неоднократно нецензурно выражался.

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«Ругаясь и выказывая лесть, он доходит до того, что копирует структуру своих предложений, когда выражает свои мысли на английском языке», — отмечается в статье.

Как указывает газета, украинский лидер начал «говорить на языке Трампа» после победы республиканца на выборах. Так, когда Зеленский поздравлял избранного президента, он отметил, что ценит его подход к «миру через силу». Отмечается, что данная формулировка заимствована у республиканцев.

Во время интервью Фридману Зеленский несколько раз использовал ненормативную лексику, комментируя действия западных стран и российского президента Владимира Путина. Кроме того, глава государства рассказал о презрении к России и всему русскому народу.