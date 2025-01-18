Зеленский нахамил премьеру Словакии из-за приглашения встретиться в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский в хамской манере ответил премьер-министру Словакии Роберту Фицо на предложение встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Свою позицию он высказал в комментарии Bloomberg.

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По его словам, он не может ничего планировать с Фицо, поскольку тот «может поехать в Давос, но в конечном итоге оказаться где-нибудь в Сочи».

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«Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно не попадает в пункты своего назначения», — сказал украинский лидер.

Фицо предложил Зеленскому встретиться в Давосе 17 января. По его словам, Братислава уже несколько дней высказывает готовность к диалогу с украинской стороной на высшем уровне.

В свою очередь, Зеленский предложил Фицо приехать в Киев. В Словакии сравнили тон его высказывания с предложением выпить пива, а сам премьер расценил заявления президента Украины как ребячество.

22 декабря Фицо приехал в Россию и встретился в Кремле с Путиным. Сам премьер Словакии пояснил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Кроме того, позже стало известно, что Фицо обсудил с российским лидером ситуацию на Украине, а также отношения между Москвой и Братиславой.