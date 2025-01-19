В Израиле сделали заявление насчет возможных мирных переговоров по Украине

Западные страны и Владимир Зеленский не будут принимать участие в мирных переговорах по Украине. Об этом заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью порталу «Поглед Инфо».

«Нечего им (странам Запада. — прим. "Ленты.ру") в этих переговорах делать, также нают», — рассказал политолог.

По словам Кедми, мирные переговоры по Украине де-факто будут проходить исключительно между Россией и США. Противостояние между этими странами на сегодняшний день достигло своей наивысшей точки, считает эксперт.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что Владимир Зеленский согласится на переговоры с Россией в случае прекращения помощи со стороны США. По мнению эксперта, избранный американский президент Дональд Трамп сможет очень быстро закончить украинский конфликт, если перестанет оказывать финансовую поддержку Киеву.