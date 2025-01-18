Израиль одобрил сделку с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа

Правительство Израиля одобрило соглашение с палестинским исламистским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и возвращении удерживаемых заложников. Об этом сообщил портал Walla.

Уточняется, что за сделку проголосовали 24 члена кабмина, еще 8 высказались против.

Мир между Израилем и ХАМАС продержится очень недолго

Ранее израильский политолог Саймон Ципис заявил, что соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС рискует сорваться, так как оно вызвало недовольство среди ряда политиков из Израиля. В то же время премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщал, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в Газе на 42 дня с 19 января.

Позже ХАМАС объявил о разрешении всех разногласий с Израилем по поводу прекращения огня в секторе Газа.