Стармер: Британия «в полной мере исполнит свою роль» в поддержке Украины

Великобритания готова сыграть свою роль в любых мирных инициативах по Украине, в том числе развернув войска на её территории в рамках «миротворческой миссии». Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер. По его словам, украинский конфликт влияет на Соединённое Королевство и его безопасность. На днях Киев и Лондон заключили двустороннее соглашение о партнёрстве, в рамках которого британская сторона обязалась рассмотреть возможность размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на Украине. С точки зрения экспертов, Соединённое Королевство стремится занять ведущую роль в украинском конфликте, чтобы позиционировать себя важным игроком в Европе и в рамках НАТО. Кроме того, таким образом британские власти пытаются повысить свой рейтинг внутри страны, игнорируя при этом насущные проблемы населения и состояние собственной армии, отмечают аналитики.

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Лондон сыграет свою роль в любых мирных инициативах по Украине, заявил в интервью Sky News британский премьер-министр Кир Стармер, отвечая на вопрос о готовности властей Соединённого Королевства развернуть свои войска на территории страны в рамках «миротворческой миссии».

Названа цель прибытия премьера Великобритании на Украину

«Не хочу забегать вперёд, но я дал понять, что мы в полной мере исполним свою роль, потому что речь идёт не только о суверенитете Украины. Речь идёт о том, каковы будут последствия для Великобритании, наших ценностей, нашей свободы и нашей демократии. Ведь если Россия преуспеет в данном конфликте, это будет влиять на всех нас ещё очень, очень долгое время», — сказал политик.

При этом он отметил, что понимает тех британцев, которые не желают, чтобы страна была втянута в конфликт с Россией, а войска королевства отправлены на Украину. Однако размещение британского контингента «на некоторых рубежах» влияет на безопасность страны, считает Стармер.

«Эти защищённость и безопасность напрямую зависят от происходящего на украинском фронте. Кроме того, хотел бы сказать, что конфликт на Украине весьма негативно сказался на Великобритании в том, что касается ценообразования и кризиса стоимости жизни... Это не что-то далёкое от нас, это влияет на нашу повседневную жизнь», — добавил премьер.

Амбициозные планы

Напомним, 16 января Кир Стармер посетил Киев, где подписал с Владимиром Зеленским соглашение о «столетнем партнёрстве». Оно направлено на укрепление двусторонних оборонных и экономических связей. В частности, договор предполагает совместную работу по определению общих военных потребностей и расширению сотрудничества в производстве технологических решений в сфере обороны. Помимо этого, Лондон и Киев намерены «сотрудничать в вопросах потенциала», чтобы расширить спектр возможностей и технологий, которые могут создаваться совместно.

«Участники проанализируют варианты развёртывания и поддержания оборонной инфраструктуры на Украине, включая военные базы, склады материально-технического обеспечения, хранилища резервной военной техники и запасы на случай войны. Эти объекты могут быть использованы для наращивания собственного оборонного потенциала при возникновении серьёзной военной угрозы», — говорится в соглашении, текст которого опубликовала канцелярия британского правительства.

Страны также планируют работать над созданием гибких механизмов быстрого реагирования.

«Эти механизмы позволят реагировать на потенциальные угрозы на территории одной или другой страны и при необходимости на территориях союзных и других государств», — поясняется в документе.

Между тем в британских СМИ идею отправки «миротворческого» контингента на Украину, а также содействие ей в военной сфере оценивают скептически. В Sky News отметили, что обещания Киеву со стороны британского премьера звучат неубедительно, так как к оборонной сфере самого Соединённого Королевства есть большие вопросы.

«Возникают серьёзные сомнения, сможет ли премьер-министр внести какой-либо значимый вклад в создание неких сил безопасности на местах, учитывая, что вооружённые силы его собственной страны недоукомплектованы, недостаточно оснащены и очень нуждаются в дополнительных инвестициях», — подчеркнула редактор Sky News Дебора Хейнс, специализирующаяся на вопросах обороны.

Когда речь заходит о достижениях Стармера в вопросах обороны, люди сомневаются, действительно ли он заслуживает доверия, добавила журналист.

Кроме того, она обратила внимание на то, что Стармер до сих пор не сказал, когда Великобритания начнёт увеличивать расходы на оборону до 2,5% ВВП, тогда как избранный президент США Дональд Трамп намерен добиваться от союзников по НАТО, чтобы они нарастили эти траты до 5% ВВП.

Также без энтузиазма планы Великобритании по участию в «миротворческих» инициативах на Украине оценила The i Paper. Обозреватели газеты считают, что армия Великобритании слишком мала для этой роли. По подсчётам собеседника издания, бывшего начальника генштаба Вооружённых сил королевства Ричарда Данната, на украинско-российской границе Великобритании потребовалось бы разместить от 5 тыс. до 10 тыс. военных.

«Мы могли бы это сделать, но тогда нам определённо придётся выделить на вооружённые силы больше ресурсов и заняться увеличением численности наших войск. Это важный вопрос, напрямую связанный с будущим численного состава британской армии. Нехватка военнослужащих начнётся очень быстро», — пояснил он.

Другой эксперт заявил The i Paper, что любая миротворческая миссия Великобритании окажет огромное давление на её оборонный бюджет.

«Наша армия настолько мала, и мы так сильно рискуем в оборонном вопросе, что если бы мы это сделали, то оказались бы неспособны на что-либо ещё. В наихудшем случае будут задействованы все британские войска. При менее плохом раскладе мы займёмся обеспечением командования и управления какой-нибудь танковой бригадой и пехотой», — подчеркнул полковник Хамиш де Бреттон-Гордон.

Проблемы в вооружённых силах страны признают и на официальном уровне. Об этом ещё в июле прошлого года говорил глава Минобороны Джон Хили. По его словам, все три вида войск «сталкиваются с очень серьёзными проблемами», включая нехватку личного состава, расточительство в вопросах снабжения, низкий боевой дух, кризис вербовки и удержания новобранцев.

«Кроме того, ветераны не могут получить услуги, которые они заслужили», — посетовал министр.

Консервативная партия до потери лидерства обещала нарастить траты на оборону до 2,5% ВВП к 2030 году. Премьер-лейборист Кир Стармер дал «железное» обещание довести траты до этого уровня, но конкретных сроков не назвал, писало издание Politico 10 июля 2024 года. В ноябре The Telegraph сообщал, что график увеличения военных расходов Великобритании может быть объявлен весной 2025-го, поскольку лейбористы рассчитывают наладить отношения с новым президентом США.

Жажда признания

Стремясь играть ведущую роль в ситуации вокруг Украины, Лондон пытается получить признание от партнёров по НАТО и статус основного игрока в Европе, считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

«Неслучайно британцы уже разводят бурную деятельность в черноморском регионе. С их точки зрения, если они присутствуют в каждой стратегически важной точке европейского региона, то владеют судьбами стран Европы и могут влиять на их дела. Одновременно с этим британские политики получают возможность играть и на внутреннюю аудиторию. Ведь в целом внутриполитическая ситуация в стране непростая. Премьер-министры один за другим терпят крах, иллюзии рушатся, а поддержка со стороны населения на нуле», — пояснила она в беседе с RT.

В связи с этим британское правительство сейчас пытается убедить своих сограждан, что они свободная демократическая страна, которая борется с «авторитарной» Россией, отметила Ерёмина.

«Британские политики сегодня успешно сращивают внешнеполитический и внутриполитические треки, перекладывая ответственность за проблемы внутри Соединённого Королевства на внешних оппонентов. Если что-то в стране у них не ладится, вина сразу возлагается на Россию. Буквально это Стармер и сказал в интервью Sky News», — добавила аналитик.

Однако между декларацией о сотрудничестве и воплощением планов в жизнь большой разрыв, констатировала Ерёмина. Одно дело просто заявить, а совсем другое — наладить те процессы, о которых говорится в документе. Реализация каких-то военных проектов, связанных, например, с вооружениями, это вопросы не одного дня. Чтобы наладить производство, нужна техническая база и крупные вложения, которые Лондон сейчас себе вряд ли может позволить, считает эксперт.

В свою очередь, директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин в комментарии RT отметил, что заключённое между Киевом и Лондоном «столетнее соглашение» больше похоже на пиар-акцию.

«Такого рода соглашения вообще в практике крайне редки. Нынешнее носит больше политический характер, это способ заявить о себе. За счёт этого документа Киев может мнить себя полноправным партнёром Лондона, а Лондон — ведущим игроком в ситуации вокруг Украины. Вот только этой стране фактически нечего предложить Британии, кроме своих природных ресурсов, которые они кому уже только не пытались продать. Экономика страны в руинах, инфраструктура тоже, половина энергогенерирующих мощностей разрушена. О какой промышленности тогда можно вести речь?» — рассуждает аналитик.

Схожей точки зрения придерживается заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

«Столетнее соглашение» — не более чем протокол о намерениях привлечь британские компании к послевоенному восстановлению того, что останется от Украины, что само по себе вилами по воде писано. Кроме того, это потребует значительных финансовых вливаний для обеспечения новых контрактов, а с этим также есть проблемы. Для Стармера подписание соглашения — пиар-ход, чтобы хоть как-то реабилитировать себя в глазах общественности после выпадов со стороны новой американской администрации в лице Илона Маска», — пояснила она в разговоре с RT.

Однако в реальности Британии будет довольно сложно осуществить задуманное в том, что касается военных баз и контингента на Украине, считает эксперт.