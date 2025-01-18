Еще одна страна стала партнером БРИКС

Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера объединения. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Бразилии, председательствующей в БРИКС.

Соответствующее объявление было сделано 17 января. Отмечается, что Нигерия является одной из крупнейших экономик Африки и имеет схожие интересы с другими членами объединения.

«Правительство Бразилии приветствует решение правительства Нигерии», — говорится в сообщении.

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Нигерия стала девятой страной-партнером БРИКС. Такой статус уже есть у Белоруссии, Боливии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Саудовская Аравия приглашена в БРИКС в качестве страны-участницы, однако Эр-Рияд не торопится принимать окончательное решение о вступлении в организацию.