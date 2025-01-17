Обвиняемый в утечке файлов по Израилю экс-сотрудник ЦРУ признался в содеянном

Бывший сотрудник ЦРУ Асиф Рахман признал себя виновным в утечке секретных записей о планах Израиля по нанесению удара по Ирану осенью 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское СМИ.

Напомним, что Рахману предъявили обвинение в раскрытии секретных документов в ноябре 20224 года. В слитых записях содержалось подробное описание подготовки израильских военных к удару по Ирану в ответ на ракетную атаку со стороны Тегерана. Утечка привела к изменению сроков удара.

«Рахман признал себя виновным в окружном суде США в Александрии в пятницу по обвинению в двух случаях передачи информации национальной обороны, изменив курс после первоначального отрицания обвинений», — говорится в тексте.

Окончательный приговор будет вынесен экс-сотруднику ЦРУ 15 мая. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.