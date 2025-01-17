В Польше поставили Украине условие для вступления в ЕС

Украина должна отказаться от культа националиста Степана Бандеры, если хочет войти в Евросоюз. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, передает РИА Новости.

Он указал, что украинская элита сделала бандеризм своим идейным фундаментом после «оранжевой революции» в 2004 году и его признаки прослеживаются в памятниках бандеровским преступникам, названиях улиц и стадионов по всей Украине.

«В каждом городе можно встретить культ Бандеры. А бандеризм — в самом синтетическом понятии — это была просто идея этнических чисток», — добавил Миллер.

При этом, по его мнению, отказ от данной идеологии является не менее важным для принятия Украины в ЕС, чем разрешение эксгумаций жертв Волынской резни. Экс-премьер уверен, что с таким национализмом Киеву «нечего искать в ЕС».