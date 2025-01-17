На Украине переименуют 200 связанных с РФ географических объектов

© Office of the President of Ukraine

Власти Украины составили список из более чем 200 географических объектов для переименования, поскольку их названия связаны с Россией. Перечень опубликовал у себя в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

По его словам, изменения коснутся всех географических объектов, которые имеют какое-либо отношение к советской и российской действительности.

В список вошли реки, урочища, парки, памятники природы, заповедники, водохранилища, леса и железнодорожные станции по всей территории Украины. В частности, природный памятник Дуб памяти Ленина в Днепропетровской области станет Казацким дубом, реку Московскую в Кировоградской области переименуют в Садовую, Пушкинское водохранилище — в Оситнязское, остров Первомайский — в Казачий, урочище Крупское — в Глобинское, а Парк Дружбы народов — в Парк Свободы.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов