Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен избавиться от подконтрольных Соединенным Штатам и Западу активистов и антикоррупционных структур на фоне смены американского президента.

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Об этом в пятницу, 17 января, заявило украинское издание «Страна».

— Банковая (улица, на которой находится офис лидера киевского режима — прим. «ВМ») хочет воспользоваться «пересменкой» в Вашингтоне, чтобы зачистить целый пласт связанных с западными структурами грантовых активистов, которые ей портят жизнь, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания, его цитирует РИА Новости.

В нем также сообщается, что офис Зеленского планирует основательно разобраться с созданной под контролем западных структур антикоррупционной вертикалью, которую представляют Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специальная антикоррупционная прокуратура, Национальное агентство по противодействию коррупции и Высший антикоррупционный суд.

Украинские журналисты выразили мнение, что активисты, потерявшие защиту демократической партии США, могут столкнуться с уголовным преследованием или получить повестку в военкомат в случае отказа сотрудничества с офисом Зеленского. Они также подчеркнули, что с 2022 года влияние украинского лидера на подконтрольные США антикоррупционные структуры значительно возросло, но они в значительной степени подчиняются Западу, поэтому их попытаются полностью забрать под свой контроль или ликвидировать.

Помимо этого, по прогнозам журналистов, на Украине может усилиться политическая борьба, поскольку оппозиционные Зеленскому политики и публичные представители ВСУ пытаются наладить контакт с новой администрацией США.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая усомнилась в том, что в 2025 году на Украине проведут выборы президента и подпишут мирный договор с Россией. Депутат выразила надежду на то, что ее мнение неверно, но подчеркнула необходимость принятия существующей реальности.