В Европе ответили на призыв Орбана «выбросить в окно» санкции против России

Европейский союз (ЕС) не отменит санкции против России. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, ее цитирует Agence France-Presse.

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Таким образом политик отреагировала на призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к Европе «выбросить санкции в окно». Она подчеркнула, что рестрикции являются инструментов давления на Москву, поэтому они «совершенно необходимы». По словам Каллас, их отмена ухудшит позиции ЕС в случае переговоров.

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Ранее Орбан заявил, что с приходом к власти в США Дональда Трампа начинается новая эпоха, и Евросоюзу необходимо приспособиться к изменившейся ситуации, установив отношения с Россией.