В Конгрессе сообщили, что большинство гостей не попадут на инаугурацию Трампа

Большинство обладателей билетов на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа 20 января не смогут лично присутствовать на церемонии ввиду переноса мероприятия в Ротонду Капитолия из-за морозов в Вашингтоне. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении комитета Конгресса по проведению инаугурации.

Из него следует, что "большинство гостей с билетами не смогут лично присутствовать на церемонии", центральный зал Капитолия вмещает лишь законодателей и обладателей билетов на президентскую трибуну.

"Мы понимаем, что для многих это создает трудности, но предлагаем тем, кто будет в Вашингтоне в этот день, посмотреть инаугурацию на других мероприятиях, проводимых в помещении", - говорится в заявлении, текст которого приводят американские СМИ.

В пятницу Трамп сообщил, что из-за низких температур в Вашингтоне его инаугурационная речь и церемония принесения присяги 20 января пройдут в Ротонде Капитолия. В Вашингтоне 20 января прогнозируется до минус 12 градусов Цельсия.

Прямая трансляция инаугурации будет организована на арене Capital One, где также пройдет парад. После принесения присяги Трамп пообещал присоединиться к собравшимся на арене. Остальные мероприятия, включая митинг 19 января и три бала 20 января, пройдут по графику.